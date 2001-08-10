Сахалинска отказалась выплачивать алименты и заработала уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нежелание работать и выплачивать алименты довело 32-летнюю уроженку г. Анивы Сахалинской области до возбуждения уголовного дела, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской обалсти.
В отделении судебных приставов по Анивскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментных платежей на содержание её несовершеннолетнего сына. Зная о необходимости исполнения судебного решения, должница к выплате алиментов приступать не желала.
Зарегистрированного имущества, денежных средств на счетах в кредитных организациях или официального трудоустройства проверка имущественного положения неплательщицы не установила.
В результате, за уклонение от исполнения родительской обязанности материально поддерживать своего ребёнка без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ суд назначил женщине наказание в виде отбывания 50 часов обязательных работ.
После отбывания административного наказания женщина осознанно и вопреки доводам судебного пристава-исполнителя о необходимости трудоустройства и важности уплаты алиментных платежей продолжила игнорировать требование исполнительного документа, а размер задолженности превысил 50 тысяч рублей.
Тогда, в отношении сахалинки органом принудительного исполнения было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
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