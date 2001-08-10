Мошенников, обманувших пенсионеров на 4 млн, задержали в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обвинительные заключения предъявлены женщине 1995 года рождения и мужчине 1986 года рождения за совершение восьми мошеннических эпизодов на территории Владивостока и Артема. Общий причиненный ущерб пожилым гражданам составил около 4 млн рублей, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые в составе организованной преступной группы вводили пенсионеров в заблуждение с помощью схемы «Ваш родственник попал в беду» и отправляли полученные от граждан средства в размере от 70 до 950 тысяч рублей организатору преступной схемы.

В ходе предварительного расследования один из фигурантов добровольно возместил 100 тысяч причиненного ущерба.

Суд рассмотрит их уголовные дела по существу. Организатор преступной группы отдельно ответит по закону.