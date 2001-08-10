Двух разбойников из Холмска будут судить на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Холмска 33 и 34 лет. Сахалинцы обвиняются в совершении разбоя по предварительному сговору. Старший их них ранее судим за аналогичное преступление, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 29 июня 2023 года в ночное время фигуранты находились в районе улицы А. Матросова в Холмске в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемые увидели проходящего по улице мужчину и решили напасть на него с целью завладения каким-нибудь ценным имуществом.

Реализуя задуманное, злоумышленники начали высказывать гражданину надуманный предлог о том, что якобы он ведет противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств. Фигуранты стали требовать у него сотовый телефон, чтобы убедиться, что в гаджете есть информация о сбыте им наркотиков через интернет по мессенджеру, однако мужчина ответил отказом. Один из нападавших начал агрессивно высказывать в адрес потерпевшего угрозу применения силы и оружия. Мужчина хотел убежать от них, но нападавшие с применением физической силы отвели потерпевшего во двор соседнего дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел по завладению чужим имуществом, они избили его, нанеся множественные удары по телу гражданина. После чего один из них выхватил смартфон и стал душить заявителя. Также он попытался похитить портмоне, но не смог, так как потерпевший сумел противостоять ему в этом. Другой нападавший из кармана брюк вытащил денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего они скрылись.

Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 16 990 рублей, а также, согласно заключению эксперта, – вред здоровью средней тяжести.

Таким образом, своими умышленными действиями фигуранты совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Причиненный имущественный вред на сумму 16990 рублей возмещен полностью.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.