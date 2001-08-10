Пожилая сахалинка решила заняться криптой и отдала деньги мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу также поступило заявление от местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
3 января 69-летняя заявительница при помощи мобильного приложения зашла в группу, где увидела сообщение от женщины, которая занималась инвестированием и покупкой криптовалюты.
Пообщавшись, заявительница внесла 500 рублей, на что ей ответили, что первая её прибыль составляет 50 000 рублей. Чтобы получить деньги, необходимо оплатить услуги страхового агента в размере 5000 рублей.
Потерпевшая перевела деньги, но ей сообщили, что ещё необходимо оплатить налог в размере 6500 рублей. Данную сумму заявительница также перевела. Далее женщина сообщила, что необходимо перевести еще 9225 рублей за уплату лицензионного сбора. После этого заявительница поняла, что общается с мошенниками и прекратила переписку. Общий ущерб 12 тысяч рублей.
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