Пожилая сахалинка решила заняться криптой и отдала деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу также поступило заявление от местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

3 января 69-летняя заявительница при помощи мобильного приложения зашла в группу, где увидела сообщение от женщины, которая занималась инвестированием и покупкой криптовалюты.

Пообщавшись, заявительница внесла 500 рублей, на что ей ответили, что первая её прибыль составляет 50 000 рублей. Чтобы получить деньги, необходимо оплатить услуги страхового агента в размере 5000 рублей.

Потерпевшая перевела деньги, но ей сообщили, что ещё необходимо оплатить налог в размере 6500 рублей. Данную сумму заявительница также перевела. Далее женщина сообщила, что необходимо перевести еще 9225 рублей за уплату лицензионного сбора. После этого заявительница поняла, что общается с мошенниками и прекратила переписку. Общий ущерб 12 тысяч рублей.