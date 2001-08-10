Из-за неуплаты алиментов сахалинец получил приговор и лишился грузовика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы Тымовского района Сахалинской области восстановили права 11-летней девочки, применив комплекс мер принудительного характера в отношении её отца – неплательщика алиментов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФФСП РФ по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Тымовскому району в отношении гражданина на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Должник свои родительские обязательства надлежащим образом не исполнял, что привело к формированию у него долга перед взыскателем, что и привело к вмешательству со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.
Согласно проведённой служителем закона проверке имущественного положения неплательщика у мужчины отсутствует официальный источник дохода и денежные средства на счетах в банках и кредитных организациях, однако в его собственности находится грузовой автомобиль. В целях побуждения сахалинца к оплате алиментов судебный пристав-исполнитель подверг транспортное средство аресту и оставил на ответственное хранение должнику с предупреждением об уголовной ответственности в случае порчи, растраты, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам.
Кроме того, за неуплату алиментов без уважительных причин сотрудник ведомства составил в отношении него протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.
Однако в дальнейшем ни арест имущества, ни отбывание административного наказания не пробудили в мужчине отцовских чувств к дочери, и тогда дознавателем районного органа принудительного исполнения в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за уклонение от уплаты алиментов. Приговором суда должнику назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% в доход государства.
На данный момент гражданин отбывает наказание в одном из предприятий Тымовского района, а копия исполнительного документа направлена по месту работы должника для удержания алиментных платежей и алиментной задолженности из его дохода. Более того, на текущий момент принудительно реализован грузовой автомобиль сахалинца и, таким образом, была погашена большая часть задолженности – 647 тыс. рублей из 688 тыс. рублей, остаток долга будет погашен из заработка родителя.
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