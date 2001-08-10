Власти Макарова обвиняют в ущербе сахалинскому бюджету на сумму более 250 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц МО «Макаровский городской округ» при строительстве социального объекта, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 293 УК РФ (халатность), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Предварительно установлено, что в 2019 году между МКУ «Управление капитального строительства МО «Макаровский городской округ» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт по строительству универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной стоимостью более 420 миллионов рублей.
Впоследствии контракт расторгнут в одностороннем порядке, при этом в период с мая 2021 года по июль 2023 года должностными лицами МО «Макаровский городской округ» не была обеспечена надлежащая сохранность объекта незавершенного строительства, что повлекло причинение ущерба бюджету региона на сумму более 250 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным прокуратурой Макаровского района.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, а также принято процессуальное решение.
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