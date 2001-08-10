Сахалинская таможня обнаружила на судне в Южно-Курильске партию незадекларированных хозтоваров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

76 кг незадекларированных хозяйственных товаров обнаружили сахалинские таможенники в порту Южно-Курильска при осмотре судна, прибывшего из Японии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Коробки с незадекларированными товарами таможенники обнаружили на палубе, в каюте, а также в складском помещении. Как выяснилось весь товар: бумажные салфетки, полотенца, кондиционеры для белья принадлежал одному члену экипажа. Вес товаров превышал установленную норму беспошлинного ввоза товаров для физических лиц более чем в два раза.

Сахалинская таможня в отношении члена экипажа возбудила дело об административном правонарушении по факту недекларирования (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Товар изъят. По делу проводится административное расследование.