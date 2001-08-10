Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2023
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Сахалинская таможня обнаружила на судне в Южно-Курильске партию незадекларированных хозтоваров
10:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская таможня обнаружила на судне в Южно-Курильске партию незадекларированных хозтоваров

Сахалинская таможня обнаружила на судне в Южно-Курильске партию незадекларированных хозтоваров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

76 кг  незадекларированных хозяйственных товаров обнаружили сахалинские таможенники  в порту Южно-Курильска при осмотре судна, прибывшего из Японии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.  

Коробки  с  незадекларированными товарами  таможенники  обнаружили на палубе, в каюте, а также в складском помещении.  Как выяснилось  весь товар: бумажные салфетки, полотенца, кондиционеры для белья принадлежал одному члену экипажа. Вес товаров превышал установленную норму беспошлинного ввоза товаров  для физических лиц более чем в два раза.

 Сахалинская таможня в отношении члена экипажа возбудила дело об административном правонарушении по факту недекларирования (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).  Товар изъят. По делу проводится административное расследование.

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