Сахалинская таможня обнаружила на судне в Южно-Курильске партию незадекларированных хозтоваров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
76 кг незадекларированных хозяйственных товаров обнаружили сахалинские таможенники в порту Южно-Курильска при осмотре судна, прибывшего из Японии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.
Коробки с незадекларированными товарами таможенники обнаружили на палубе, в каюте, а также в складском помещении. Как выяснилось весь товар: бумажные салфетки, полотенца, кондиционеры для белья принадлежал одному члену экипажа. Вес товаров превышал установленную норму беспошлинного ввоза товаров для физических лиц более чем в два раза.
Сахалинская таможня в отношении члена экипажа возбудила дело об административном правонарушении по факту недекларирования (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Товар изъят. По делу проводится административное расследование.
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