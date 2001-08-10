Сотрудница полиции на Сахалине обманов завладела квартирой жительницы Корсакова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области предъявлено обвинение сотруднице полиции и двум ее знакомым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, обвиняемая в октябре 2022 года вступила в преступный сговор со своей знакомой и иными лицами, направленный на хищение путем мошенничества квартиры, принадлежащей жительнице Корсакова. Обманным путем она завладела регистрационными документами на квартиру. После этого, ее знакомая привела свою мать в органы регистрации, выступившую в роли собственника квартиры, другой ее знакомый выступил в роли покупателя. Обманным путем они зарегистрировали сделку купли-продажи квартиры. Действиями обвиняемой и ее сообщников потерпевшей причинен ущерб на сумму 7 миллионов рублей, а также утрачено право собственности на жилое помещение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении ее соучастницы – запрет определенных действий. В отношении матери соучастницы обвиняемой избрана подписка о невыезде.