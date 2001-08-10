Сахалинка познакомилась с мужчиной, подменила свою пустую банковскую карту на его и пошла шопиться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 сентября в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 37-летнего приезжего гражданина о хищении его банковской карты, при помощи которой оплачены покупки в магазинах на сумму почти 14 тысяч рублей. Кроме того, мужчина сообщил о пропаже у него сотового телефона стоимостью 8000 рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и личность гражданки, причастной к содеянному.
Как оказалось, потерпевший познакомился на улице с девушкой. В ходе диалога пригласил её к себе для совместного употребления алкогольных напитков, на что она предложила пойти в гости к её другу, он согласился. Заявитель, будучи в гостях, после распития уснул, чем решила воспользоваться новая знакомая. Она похитила у него банковскую карту, оставив свою взамен, рассчитывая, что подлог он заметит не сразу, поскольку кредитки выпущены одним банком, поэтому имеют внешнее сходство. Опустошив чужой счет, она отправилась со своим приятелем домой к потерпевшему, где их встретил сосед заявителя и не пожелал проводить досуг в их обществе. Пока мужчины вели переговоры, гражданка прошла на кухню, откуда похитила сотовый телефон спящего владельца, после чего они ушли.
Похищенное имущество полицейские изъяли.
Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств; п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении ранее неоднократно судимой 31-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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