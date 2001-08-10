Житель Анивы нашел в лесу коноплю и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Анивскому городскому округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении жителя Анивы 1985 года рождения, причастного по оперативной информации к незаконному хранению растения рода конопля по адресу своего проживания, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе обследования его места жительства были обнаружены и изъяты фрагменты конопли и наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло), которое фигурант изготовил из данного растения. Также были обнаружены и изъяты предметы, с помощью которых сахалинец изготавливал гашишное масло из конопли.

Согласно справке эксперта, масса вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), составляет 1,27 грамм, что образует значительный размер. Масса части конопли – 591,5 грамм, что является крупным размером.

Подозреваемый незаконно хранил данные наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта. По словам мужчины, он нашел коноплю в лесном массиве Анивского района.

В отношении гражданина ранее судимого за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Анивским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228.УК РФ – Незаконное хранение наркотических средств, а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

Ведется следствие.