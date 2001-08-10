Жителей Камчатки просят опознать жертву челябинского маньяка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские следователи просят помочь в установлении личности жертвы челябинского маньяка. Её останки нашли в подвале дома, где 14 лет взаперти удерживалась другая женщина, сообщает ИА "Кам 24".

Следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю откликнулось на просьбу коллег из Челябинска, у которых в производстве находится уголовное дело. Его обстоятельства прогремели на всю страну.

Минувшим летом мужчина, живший в посёлке Смолино Челябинской области вместе с пожилой матерью, после приступа психического заболевания был доставлен в больницу. Из дома в это время сбежала женщина, которую он удерживал с осени 2009 года. Она рассказала, что её насиловали и били. По словам женщины, мать маньяка об этом знала.

Пенсионерке предъявили обвинение по статье «похищение человека», а её сыну - в похищении человека, изнасиловании и убийстве: в погребе нашли человеческие кости.

Кто это, неизвестно до сих пор. Согласно показаниям потерпевшей, останки могли принадлежать неустановленной женщине по имени Оксана, убийство которой маньяк совершил в 2010 или 2011 году.

Жертве было от 25 до 35 лет, крупного телосложения, тёмные волосы.

Всех, кто располагает информацией, позволяющей установить личность женщины, следователи просят обращаться по телефонам: (351) 728-57-65, +7-950-727-09-87 или 112.