Полицейские на Сахалине задержали с поличным подозреваемую в сбыте наркотика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проверки оперативной информации установили, что 20-летняя жительница областного центра вступила в сговор с в мессенджере и устроилась на должность курьера в интернет-магазин, который действует в теневом сегменте сети по продаже наркотических средств, направленный на сбыт, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В её обязанности входило получение партий для последующей фасовки с целью оснащения тайников-закладок с наркотическими средствами. Когда подозреваемая получила небольшую партию, она расфасовала её и разместила тайник с наркотиком, после чего была задержана сотрудниками УКОН.
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