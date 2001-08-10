Сахалинец с белым порошком в кошельке занервничал, чем выдал себя полицейским

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 сентября около 2.00 часов ночи инспектором ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску на 10 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха был остановлен легковой автомобиль японского производства под управлением 36-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов и разговоре с сотрудниками ДПС присутствующие в автомобиле лица заметно нервничали. У автоинспекторов возникло подозрение, что участники могут перевозить запрещенные к обороту предметы. В связи с чем был произведен досмотр транспортного средства, водителя и пассажиров.

При личном досмотре пассажира в кармане был обнаружен и изъят кошелек, в котором находился свёрток с белым порошком. Согласно справки об исследовании, данное вещество является смесью, содержащей в своем составе синтетическое N-метилэфедрон массой 0,22 грамма. Изъятый наркотик, стеклянная колба с наслоением и 3 мобильных телефона будут приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

По данному факту в отношении 37-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.