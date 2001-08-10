Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2023
Сейчас 09:06
96,24|101,99|66,91
Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
12:57, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За рыбалку сачком сахалинец получил уголовное преследование

За рыбалку сачком сахалинец получил уголовное преследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним), рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 23 августа фигурант, находясь в районе устья реки Королькова, протекающей в Макаровском районе, которая является миграционным путем к местам нереста рыбы семейства лососевых, используя запрещенное орудие лова (рыболовный сачок), незаконно добыл 47 экземпляров горбуши. Сумма причиненного ущерба составила 90 334 рубля. Ущерб рассчитан согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Орудия лова и рыба изъяты и помещены на ответственное хранение.  В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание по уголовному делу продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?