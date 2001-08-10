За рыбалку сачком сахалинец получил уголовное преследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним), рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 23 августа фигурант, находясь в районе устья реки Королькова, протекающей в Макаровском районе, которая является миграционным путем к местам нереста рыбы семейства лососевых, используя запрещенное орудие лова (рыболовный сачок), незаконно добыл 47 экземпляров горбуши. Сумма причиненного ущерба составила 90 334 рубля. Ущерб рассчитан согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Орудия лова и рыба изъяты и помещены на ответственное хранение. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание по уголовному делу продолжается.