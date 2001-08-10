За рыбалку сачком сахалинец получил уголовное преследование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним), рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 23 августа фигурант, находясь в районе устья реки Королькова, протекающей в Макаровском районе, которая является миграционным путем к местам нереста рыбы семейства лососевых, используя запрещенное орудие лова (рыболовный сачок), незаконно добыл 47 экземпляров горбуши. Сумма причиненного ущерба составила 90 334 рубля. Ущерб рассчитан согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
Орудия лова и рыба изъяты и помещены на ответственное хранение. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание по уголовному делу продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
- 15:32 21 Сентября На Сахалин прибыли мировые звезды плавания для участия в "СахМастерс-2023"
12:43 22 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России
09:25 22 Сентября Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
- 15:32 21 Сентября На Сахалин прибыли мировые звезды плавания для участия в "СахМастерс-2023"
- 16:26 20 Сентября Водителей в Южно-Сахалинске призывают объезжать участок ул. Карьерной по проспекту Мира
- 10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?