В Приморье водитель большегруза снес виадук

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября на 13-14 километрах трассы Хабаровск - Владивосток произошло обрушение виадука. Опоры перехода снес самосвал, который двигался по дороге с поднятым кузовом.

Специалисты Примавтодора начали разбор конструкций надземного перехода, который обрушился на проезжую часть в районе станции Весенней, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на правительство Приморья.

Сейчас на объекте работает бригада сварщиков, рабочие и два крана. Выполняется срезка каркаса от пролетных строений. На месте происшествия дежурят сотрудники ГАИ и спасатели. Восстановить движение для всех видов транспорта планируется уже этой ночью. Альтернативный проезд осуществляется через участок дороги поселок Новик – Де Фриз – Седанка – Патрокл.

Уже завтра будет проведено обследование с техническим заказчиком, после чего пролетные строения разъединят на секции и перевезут на производственную базу "Нефтеветка" для дальнейшего восстановления.