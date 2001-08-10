Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устром 7 июня диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании электрощитовой 4 этажа многоквартирного дома на ул. Ленина, дом 281. Пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия пожарных горела электрощитовая на 4 этаже, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано, а похже полностью ликвидировано. В тушении участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники ГУ МЧС России Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.