Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2023
Сейчас 06:33
81,46|87,17|66,91
Движение по улице Курильская в Южно-Сахалинске перестает быть односторонним
15:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устром 7 июня диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании электрощитовой 4 этажа многоквартирного дома на ул. Ленина, дом 281. Пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия пожарных горела электрощитовая на 4 этаже, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано, а похже полностью ликвидировано. В тушении участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники ГУ МЧС России Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?