Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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15:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец осторожно расплатился найденной кредиткой за яблоко, а потом пошел в разгул

Сахалинец осторожно расплатился найденной кредиткой за яблоко, а потом пошел в разгул

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 24.02.2023 г. в вечернее время фигурант, находясь в районе улицы Железнодорожной обнаружил на тротуаре банковскую карту. Когда мужчина поднял ее с земли, то обратил внимание, что кредитка оснащена функцией бесконтактной оплаты. Тогда гражданин решил совершить покупки в близлежащем маркете, за чужой счет.

На следующий день обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин. Так как злоумышленник не был уверен, что на балансе найденной им карты, имеются денежные средства, то сначала решил сделать недорогую покупку. Мужчина купил яблоко за 34 рубля. Когда платеж прошел, он решил купить алкоголь.

Позже мужчина сделал еще несколько подходов в данный магазин, где произвел покупку в основном алкогольной продукции на общую сумму 3 232 рубля, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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