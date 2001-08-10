На Сахалине продолжаются палы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Возгорания сухой травы на большой площади потушили 9 мая в Томаринском, Углегорском и Корсаковском районах, сообщает astv.ru ссылаясь на областное управление МЧС.
Самый масштабный пожар случился на 135 км дороги Невельск – Томари - аэропорт Шахтёрск. Пожарных вызвали в 11:05, к их прибытию выгорело уже 4 гектара. Полностью пламя ликвидировали в 13:02. На месте работали семь спасателей и 2 пожарных машины.
В селе Соловьёвка Корсаковского района вечером выгорело около 5000 квадратных метров сухой растительности. Пожар случился около 21:00 у военного городка, существовала угроза распространения огня на жилой массив. Расчёт из трёх человек справился с огнём к 21:47.
Два больших пожара произошли в Углегорском районе. В 13:57 спасателей вызвали в село Краснополье на улицу Новую, 5. Выгорело 900 "квадратов" травы. Двое пожарных ликвидировали огонь за полчаса.
А в 14:30 стало известно о возгорании в районе свалки в Углегорске. Пожарный расчёт из пяти человек прибыл туда через 10 минут, к этому моменту пламя распространилось на 2000 квадратных метров. Огонь потушили в 15:18.
Во всех инцидентах никто не пострадал.
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