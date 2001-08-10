Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2023
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16:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти миллион рублей отдал сахалинец мошенникам, полагая, что спасает деньги

Почти миллион рублей отдал сахалинец мошенникам, полагая, что спасает деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 45-летнего жителя Поронайска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В период времени с 4 по 10 апреля путем обмана у него похищено 985000 рублей. Мужчине позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка и пояснила, что на его имя оформлен кредит. Чтобы кредит закрыть, необходимо кредитные денежные средства перевести на безопасный счет.

Через терминал потерпевший положил денежные средства на неизвестный счет, после чего понял, что оказался жертвой мошенников.

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