Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2023
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В лесу в Холмске нашли мертвую сахалинку
11:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В лесу в Холмске нашли мертвую сахалинку

В лесу в Холмске нашли мертвую сахалинку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В лесном массиве в Холмске обнаружили тело 40-летней женщины. Признаков насильственной смерти следователи не выявили, пишет astv.ru, ссылаясь на сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Сахалинской области.

Труп нашли в районе улицы Первомайской. Организовано проведение доследственной проверки.

"В ходе осмотра места происшествия признаков совершения преступления в отношении женщины не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинское исследование. Устанавливаются причина и обстоятельства смерти, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в ведомстве.

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