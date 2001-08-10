Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2023
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На Сахалине задержан мужчина, который собирался воевать за Украину
14:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан мужчина, который собирался воевать за Украину

На Сахалине задержан мужчина, который собирался воевать за Украину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеривавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Россиянин планировал убыть на Украину транзитом через территорию третьей страны.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ.

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