На Сахалине задержан мужчина, который собирался воевать за Украину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеривавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Россиянин планировал убыть на Украину транзитом через территорию третьей страны.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ.