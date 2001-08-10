На Сахалине задержан мужчина, который собирался воевать за Украину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеривавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Россиянин планировал убыть на Украину транзитом через территорию третьей страны.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ.
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