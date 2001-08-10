Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Загадочная история окружает главу Большого Камня Рустяма Абушаева. Дело в том, что ранее появилась информация о том, что чиновник объявлен в федеральный розыск, а теперь СМИ и социальные сети публикуют данные о том, что Абушаев отправился в зону специальной военной операции, сообщает "Приморье 24".

Бывший глава Надеждинского муниципального района и действующих мэр Большого Камня Рустям Абушаев обвиняется в мошенничестве с земельными участками. Появилась информация о том, что чиновника объявили в федеральный розыск.

Однако, в Telegram-канале Резонанс25.Off и в СМИ появилось следующее сообщение – Рустям Абушаев отправился в зону специальной военной операции. Насколько правдива такая информация – неизвестно.

При этом последняя запись в Telegram-канале главы Большого Камня была опубликована в воскреснье, 19 марта. Абушаев поздравил приморцев с Днем моряка-подводника.

В отношении действующего мэра Большого Камня Рустяма Абушаева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.