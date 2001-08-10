Сахалинец продавал земельный участок и отдал за это мошенникам почти сотню тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 марта в ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что неизвестное лицо путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 96 338 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось мужчина разместил объявление в сети Интернет о продаже земельного участка. Затем ему позвонил неизвестный, который предложил внести задаток в размере 50 000 рублей, чтобы заявитель снял объявление о продаже участка. В ходе разговора заявитель сообщил неизвестному номер банковской карты и код из смс сообщения, после чего вошел в мобильное приложение, где увидел, что на его имя оформлен кредит. Далее он заблокировал карту, но со счета кредитных средств уже была списана вышеуказанная сумма.