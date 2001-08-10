Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет новые правила тушения лесных пожаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 марта 2023 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.04.2022 №244, которым утверждены новые правила тушения лесных пожаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Указанные правила установлены в целях:
- организации руководства работами по тушению лесных пожаров;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;
- организации межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров.
Работы по тушению лесных пожаров выполняются государственными (муниципальными) учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со ст. 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 22.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», при тушении лесных пожаров функции по координации всех сил и средств тушения лесных пожаров возлагаются на Федеральное агентство лесного хозяйства.
Федеральным агентством лесного хозяйства создается федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров, а также соответствующие штабы в федеральных округах. Указания федерального штаба, а также соответствующих штабов в федеральных округах по координации деятельности по тушению лесных пожаров, выданные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения.
Помимо прочего, регламентированы вопросы организации руководства работами по тушению лесных пожаров, порядок и особенности тушения лесных пожаров.
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