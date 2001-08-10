Тихоокеанское
информационное агентство
8 Марта 2023
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13:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти пожилой сахалинке на пожаре

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти пожилой сахалинке на пожаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одном из домов по ул. Южная в с. Сокол тела 75-летней местной жительницы организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении женщины преступления не обнаружено, для установления причин смерти женщины и возникновения пожара назначен ряд судебных исследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

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