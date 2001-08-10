Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2023
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12:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, которому не понравилось, как припаркован чужой автомобиль, разбил телефон его владелицы

Сахалинец, которому не понравилось, как припаркован чужой автомобиль, разбил телефон его владелицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Установлено, что 10 августа 2021 года обвиняемый, находясь во дворе жилого дома в районе улицы Емельянова, где у него случился словесный конфликт с ранее незнакомой ему гражданкой, в ходе которого у фигуранта возникло желание уничтожить девайс, принадлежащий потерпевшей. Обвиняемого возмутила очередная неправильная, по его мнению, парковка транспортного средства женщины. Фигурант оставил записку для водителя на лобовом стекле, женщину это возмутило, и они стали выяснять отношения. Между ними завязался конфликт, который потерпевшая снимала на телефон. В какой-то момент смартфон выпал у неё из руки, а мужчина поднял его со всей силы бросил об асфальт. Гаджет разлетелся на две части, а мужчина поднял его и снова швырнул на асфальт. Сумма ущерба составила 28 150 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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