Сахалинец дважды по одному чеку забрал фрезер из магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от гражданки о том, что 25.12.2022 из магазина, специализирующегося на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, обманным путем похитили имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проверки дознанием установлено, что в тот день мужчина 1978 года рождения, находясь в магазине, предъявив номер заказа товара, обманным путем похитил электроинструмент (фрезер). Тем самым он причинил материальный ущерб на общую сумму более 9 тысяч рублей.
Как оказалось, гражданину поступило сообщение о готовности к выдаче заказанного им инструмента. Он пришел в магазин и, предъявив номер оплаченного товара, забрал его. Спустя время ему снова поступило сообщение, что товар можно забрать, так он и сделал. Только второй раз фрезер оплачен им не был. Когда работники магазина обнаружили факт выдачи неоплаченного товара, то попытались связаться с гражданином, но тщетно, после чего обратились в полицию. Правоохранители изъяли похищенное.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
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