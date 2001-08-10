Сахалинец похвастался крупной суммой на счету, выпил, потерял телефон, а потом и деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Долинска, обвиняемого в краже денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в сентябре прошлого года молодой человек арендовал комнату в областном центре. С 3 по 8 сентября у него проживала его знакомая. 6 сентября гражданка попросила фигуранта встретить вместе с ней на автобусной остановке ее знакомого, который должен был привезти морепродукты, заказанные ею для родственников. Так как встреча состоялась в позднее время, было принято решение, что знакомый останется ночевать в арендованной комнате. Компания купила алкоголь и отправились на съемное жилье. В ходе застолья гость успел похвастаться, что в данный момент у него на банковской карте находится большая сумма денег. Позже потерпевший вышел на улицу, чтобы поговорить по телефону. Когда он вернулся, то сразу отправился спать. Фигурант увидел на полу банковскую карту и достоверно зная, что на банковском счету имеется крупная сумма, решил похитить часть денег. В скором времени в дверь постучали. Оказалось, что это сосед, который принес смартфон гостя, потерянный им во дворе.
Злоумышленник, используя "мобильный банк" на телефоне гостя, осуществил перевод денежных средств на свою банковскую карту в два приема по 80 тысяч рублей каждый, чем причинил последнему значительный материальный ущерб в общей сумме 160 000 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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