Против чиновников администрации Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело из-за нападения собак на людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщениям о нападениях безнадзорных собак на жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете .

Ранее следственными органами по жалобам сахалинцев о нападении безнадзорных собак в разных районах г. Южно-Сахалинска на жителей, в том числе несовершеннолетних, организован ряд доследственных проверок, по результатам которых принято решение о возбуждении уголовного дела для дачи оценки действиям должностных лиц администрации областного центра, ответственных за исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных в Южно-Сахалинске, где за короткое время пострадало несколько человек, руководитель регионального следственного управления Б.Б. Базаров поручил расследование данного уголовного дела второму отделу по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области.