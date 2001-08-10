В Южно-Сахалинске наполовину выгорела квартира в 4-хквартирнном доме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздно вечером прибыл на место пожара в пер. Отдаленный. Всего в доме располагаются четыре квартиры. Та, где началось возгорание, к сожалению, наполовину выгорела. Остальные удалось спасти от огня. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установят компетентные органы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Вызов на пульт диспетчера поступил 1 февраля в 21.19. Уже через пять минут три звена газодымозащитной службы были на месте. Возгорание локализовано в 22.36. К моменту прибытия пожарных горела квартира, расположенная на двух этажах. Огонь начал переходить на чердачное помещение. Жильцы пострадавшей квартиры самостоятельно покинули помещение. Огнеборцы эвакуировали людей из соседних квартир.
На месте также работали первый вице-мэр Андрей Ковальчук, директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» Александр Поликарпов и представители департамента социальной политики.
- Огромная благодарность нашим пожарным за их работу. На месте поговорил с жильцами пострадавшего дома. В беде людей не оставим, - рассказал глава областного центра.
Уже сегодня Сергей Надсадин встретится с собственниками квартир, чтобы определить, какая каждой семье необходима помощь.
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