Ночью в Корсакове горел дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января в 03.12 (сах) диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании расселённого одноэтажного дома барачного типа на ул. Крутая, д. 52. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия огнеборцев горела крыша строения на площади 240 кв.метров, угрозы распространения огня не было, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 05.13 (сах), а в 07.35 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 13 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области и 5 человек и 1 единица техники пожарной команды в/ч № 25030-9. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются