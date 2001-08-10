Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2023
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10:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Корсакова сбили на пешеходном переходе

Жителя Корсакова сбили на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января 2023 года в Корсакове на ул.Гвардейской в районе дома №49 43-летний водитель, управляя автомобилем "Daihatsu Terios Kid" совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

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