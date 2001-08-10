На Сахалине по горячим следам раскрыли угон автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 января в ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в период времени с 20 на 21 января со двора дома в районе его местожительства был угнан автомобиль иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль в 100 метрах от дома № 3 по улице Учебной районного центра.

В дальнейшем была установлена личность подозреваемого в неправомерном завладение автомобилем без цели хищения. Им оказался 24-лений ранее судимый местный житель.