На Сахалине по горячим следам раскрыли угон автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 января в ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что в период времени с 20 на 21 января со двора дома в районе его местожительства был угнан автомобиль иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль в 100 метрах от дома № 3 по улице Учебной районного центра.
В дальнейшем была установлена личность подозреваемого в неправомерном завладение автомобилем без цели хищения. Им оказался 24-лений ранее судимый местный житель.
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