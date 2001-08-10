Жителя Курил отправили в колонию за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Курильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Суд установил, что указанный гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.
В сентябре 2022 года подсудимый вновь управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, а будучи задержанным сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
С учетом того, что обвиняемый должных выводов для себя не сделал, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Кроме того, прокурор просил суд конфисковать принадлежащее подсудимому транспортное средство.
Суд, согласившись с государственным обвинителем, приговорил подсудимого к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 4 года 6 месяцев.
Принадлежащее подсудимому транспортное средство, в соответствии с приговором суда, обращено в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
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