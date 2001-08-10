Жителя Курил отправили в колонию за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Курильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что указанный гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.

В сентябре 2022 года подсудимый вновь управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, а будучи задержанным сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

С учетом того, что обвиняемый должных выводов для себя не сделал, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, прокурор просил суд конфисковать принадлежащее подсудимому транспортное средство.

Суд, согласившись с государственным обвинителем, приговорил подсудимого к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 4 года 6 месяцев.

Принадлежащее подсудимому транспортное средство, в соответствии с приговором суда, обращено в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.