Мошенник из Черкесска, обманувший трех жителей Сахалинской области, признался в содеянном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Управления МВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Черкесск Карачаево-Черкесской Республики в совершении трех фактов мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В середине февраля прошлого года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 36-летней местной жительницы о том, что 14 февраля она в сети Интернет на местном сайте разместила объявление о пропаже собаки. Через некоторое время с абонентского номера по мессенджеру ей пришло смс от неизвестной женщины. Последняя порекомендовала ей обратиться на телевидение и дала контакт человека, который поможет с трансляцией объявления. Заявительница позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который помог составить объявление и озвучил стоимость услуги за его показ по телеканалу. Потерпевшая перевела на номер банковской карты денежные средства в сумме 12 240 рублей, на этом переговоры завершились.

В следующем месяце в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 57-летняя жительница города Владивосток, приехавшая в областной центр в отпуск. Женщина сообщила, что пострадала от мошеннических действий неизвестного. Установлено, что заявительница в одной социальной сети разместила объявление, что примет в дар мебель. В начале марта в мессенджере ей поступило сообщение с предложением забрать самостоятельно мебель. Неизвестный любезно оставил абонентские номера людей, которые якобы занимаются грузоперевозками и могут помочь ей с доставкой. Позвонив по указанным контактам, ей ответил мужчина. В ходе разговора с ним, действуя по его указаниям, она осуществила перевод денежных средств в сумме 6 200 рублей. В итоге ни мебель, ни своих денежных средств гражданка больше не получила.

В середине марта в ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 24-летней жительницы района. Девушка сообщила, что в период времени с 10.03.2022 по 12.03.2022 неустановленный мужчина под видом оказания услуг по съёму жилья и помощи в рефинансировании кредита, введя в её заблуждение, обманным путём похитил у неё более 33 тысяч рублей. Как выяснилось, девушка разместила в сети Интернет объявление о поиске квартиры. С ней связался мужчина, в ходе общения с которым она сообщила, что имеет кредит и испытывает сложности с его погашением, на что собеседник вызвался помочь за материальное вознаграждение. Как только она перечислила деньги, он пропал и на связь больше не выходил.

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в вышеуказанных фактах был изобличен ранее неоднократно судимый гражданин. Полицейские совместно со следователем выезжали в служебную командировку в Черкесск, где фигурант был задержан местными сотрудниками полиции за совершение преступлений в Республике. Мужчина был допрошен. Он признался в содеянном. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.