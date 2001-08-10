Все пострадавшие от взрыва и пожара семьи тымовчан получили ключи от нового жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Средства на покупку 20 квартир выделены из регионального резервного фонда по решению председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

19 ноября днем в северном райцентре в многоквартирном доме по улице Библиотечной произошел взрыв. Обрушился угловой подъезд. Погибли десять человек, из них четверо детей. К разбору завалов оперативно привлекли 59 спасателей и добровольцев, 13 единиц техники. Ход работ контролировал прибывший на место происшествия губернатор Валерий Лимаренко. Еще несколько тымовских семей остались без крыши над головой в результате ночного пожара в двухэтажном доме на восемь квартир. Кого-то временно разместили в маневренном фонде, часть поселилась у родственников. По поручению Валерия Лимаренко правительство Сахалинскую области разработало дорожную карту оказания помощи пострадавшим семьям. Часть из них переехали в новое жилье уже в первые дни после происшествия. Остальным региональные власти помогли с приобретением квартир.

- Людей, переживших такие страшные события, надо было как можно быстрее обеспечить постоянным жильем. Поэтому мы оперативно выделили муниципальному образованию из областного резервного фонда средства на покупку необходимых 20 квартир. Начался подбор жилья. И теперь все пострадавшие семьи тымовчан получили ключи от новых квартир, - сказал Алексей Белик.

Семья Максима Хорова переехала на новую жилплощадь.

- Сразу после взрыва нам предоставили временное жилье. А теперь мы переселились в постоянное. Трехкомнатная квартира новая, идеальная. Никаких претензий. Наоборот, огромное спасибо всем, кто нам помогал, кто не оставил в беде, - сказал Максим Хоров.

Евгения Минченко прежнего жилья лишилась из-за ночного пожара. Но уже успела обставить новую однокомнатную квартиру.

- Тепло, уютно. Есть застекленный балкон. Все очень нравится. Я очень благодарна, что нам помогли. Губернатор лично включился в решение нашей проблемы, поэтому все вопросы были решены в кратчайшие сроки, - поделилась впечатлениями жительница Тымовского.

Кроме предоставления жилья, власти островного региона оказали пострадавшим от взрыва и пожара тымовчанам финансовую помощь. В частности, в качестве компенсации за утраченное имущество семьи получили по 500 тысяч рублей.