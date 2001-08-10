Сахалинка, задолжавшая дочери более миллиона рублей алиментов, может сеть за решетку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительнице Томаринского района грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской обасти.

В отделении судебных приставов по Томаринскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Так как женщина всячески уклонялась от исполнения родительского долга, сумма задолженности перед 11-летним сыном составила 1,2 млн. рублей.

Проверка имущественного положения должницы показала, что она не имеет зарегистрированного на свое имя или иного ликвидного имущества, денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях и официального заработка. Так как сахалинка самостоятельно не предпринимала попыток исправить ситуацию, за неуплату алиментов без уважительных причин в отношении неё судебный пристав-исполнитель составил протокол о совершении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В дальнейшем суд признал неплательщицу виновной и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Однако данная мера не воззвала к совести гражданки, что привело к возбуждению в отношении неё уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Теперь томаринчанке грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года или принудительных работ на тот же срок или ареста на срок до 3 месяцев или лишения свободы на срок до 1 года.