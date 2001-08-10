Тихоокеанское
информационное агентство
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10:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, задолжавшая дочери более миллиона рублей алиментов, может сеть за решетку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительнице Томаринского района грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской обасти.

В отделении судебных приставов по Томаринскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Так как женщина всячески уклонялась от исполнения родительского долга, сумма задолженности перед 11-летним сыном составила 1,2 млн. рублей.

Проверка имущественного положения должницы показала, что она не имеет зарегистрированного на свое имя или иного ликвидного имущества, денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях и официального заработка. Так как сахалинка самостоятельно не предпринимала попыток исправить ситуацию, за неуплату алиментов без уважительных причин в отношении неё судебный пристав-исполнитель составил протокол о совершении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В дальнейшем суд признал неплательщицу виновной и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Однако данная мера не воззвала к совести гражданки, что привело к возбуждению в отношении неё уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Теперь томаринчанке грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года или принудительных работ на тот же срок или ареста на срок до 3 месяцев или лишения свободы на срок до 1 года.

 

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