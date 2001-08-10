На Сахалине изъяли 7 500 бутылок крепкого алкоголя сомнительного качества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине будут судить двоих мужчин, обвиняемых в обороте не соответствующего ГОСТу алкоголя. Установлено, что 39-летний фигурант на материковой части России приобрёл 7500 немаркированных бутылок крепкого горячительного объёмом 0,5 литра каждая и на собственном транспорте перевёз в два арендованных гаража на территории Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Контрафактный товар он предложил для реализации ранее судимому 39-летнему индивидуальному предпринимателю. Тот согласился приобрести 500 бутылок спиртного. Во время обследования помещений весь алкоголь был изъят. Согласно экспертизе, он не соответствует стандарту по органолептическим и физико-химическим показателям. Общий ущерб правообладателям составил свыше 1 млн рублей.

Поставщику нелегального алкоголя предъявлено обвинение по статьям 171.1, 171.3, 180 УК РФ, а покупателю – по статьям 171.1, 171.3 УК РФ. В настоящее время два уголовных дела направлены в Южно-Сахалинский городской суд.