Житель Приморья взял у курильчанина деньги на разтаможку автомобиля и пропал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной группой ОМВД России по Курильскому городскому округу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемый - 42-летний житель Приморского края, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление 41-летнего жителя села Горячие Ключи. Предварительно установлено, что ранее, в 2020 году потерпевший обращался к подозреваемому за оказанием помощи в приобретении автотехники и доставки ее в Курильский район. Тогда сделка прошла успешно и заявитель получил свою покупку в срок.
В 2021 году потерпевший решил приобрести автомобиль из Японии. Машину доставили в порт Владивостока. Тогда он снова обратился к фигуранту, чтобы тот помог пройти растаможку и отправил транспортное средство на Итуруп. За услуги потерпевший перевел ему 135 тысяч рублей. Однако после получения денег подозреваемый перестал выходить на связь и взятые на себя обязательства не выполнил. Заявитель обратился за помощью в полицию.
В ходе последовавшего разбирательства было установлено, что деньги потерпевшего мужчина потратил на свои нужды. Помимо этого, выяснилось, что аналогичным способом данный гражданин обманул ещё нескольких жителей России.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Устанавливается причастность фигуранта к другим противоправным деяниям.
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