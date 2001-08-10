Жительница Корсакова встретила знакомого, а при расставании лишилась банковской карты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 53-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что у неё похищено 40 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Полицейские оперативно установили обстоятельства хищения и причастность к нему 34-летнего жителя Корсакова. Выяснилось, что подозреваемый и заявительница являются знакомыми. В один из дней они встретились на улице. Мужчина незаметно украл у неё банковскую карту, с которой впоследствии похитил вышеуказанную сумму на различные покупки в магазинах города, а затем выбросил ее за ненадобностью.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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