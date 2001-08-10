Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2022
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11:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Луговом на пешеходном переходе сбили ребенка

В Луговом на пешеходном переходе сбили ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УГИБДД поступило сообщение о ДТП в пл/р Луговое, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

68-летний водитель Toyota Probox, двигаясь со стороны Южно-Сахалинска в Луговом, наехал на пешехода. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 8-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована.

Водительский стаж автомобилиста – 45 лет. В этом году мужчину привлекали к ответственности за различные нарушения ПДД 7 раз.

Госавтоинспекция проводит административное расследование.

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