Сахалинец напросился в гости к семье, заработавшей денег на путине, и обокрал их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 23 октября этого года он находился в гостях у своих знакомых, где в компании распивал спиртные напитки. Он узнал от хозяина квартиры, что их общий знакомый вместе с супругой заработали на путине крупную сумму денег и растрачивали их. У фигуранта созрел план, и он решил на следующий день сходить к ним в гости.

Придя к ним домой, владельцы квартиры устроили для гостя застолье, в ходе которого беседовали и выпивали. На протяжении дня женщина выходила в другую комнату, откуда приносила денежные купюры, чтобы фигурант сходил в магазин за продуктами и спиртным. Дождавшись, пока хозяева не будут наблюдать за его действиями, мужчина незаметно зашел в другую комнату, откуда похитил черную барсетку и спешно покинул квартиру. Своими действиями мужчина причинил ущерб на общую сумму 175 000 рублей. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Тем самым гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.