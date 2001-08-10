Житель Курил фиктивно зарегистрировал у себя шестерых иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 ноября группой дознания ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 27 мая 2022 года данный гражданин, находясь в помещении предоставления услуг, умышленно осуществил фиктивную постановку на учет 6 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, не имея намерений в последующем предоставить указанное жилое помещение для фактического пребывания зарегистрированных лиц.