Сахалинец продиктовал мошенникам коды из смс и лишился денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 24-летний местный житель. Гражданин сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе диалога последний сообщил, что в отношении молодого человека аферисты проводят мошеннические действия и пытаются взять на его имя кредит. Чтобы не допустить этого, необходимо самому срочно оформить кредитную карту, а затем осуществить с нее перевод на основную банковскую карту, которой он пользуется.

Заявитель, выполнил данные указания, получил займ и перевёл на свой счет 75 500 рублей. После этого потерпевшему снова перезвонил неизвестный и сообщил, что для обеспечения сохранности данных денежных средств, необходимо продиктовать коды, которые поступят в смс-сообщениях, что гражданин и сделал. В результате, со счета потерпевшего произошло списание 73 730 рублей.