На Сахалине прокуратура заставила местный минздрав обеспечить инвалида необходимыми лекарствами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельская городская прокуратура Сахалинской области провела проверку по обращению инвалида 3 группы, которая страдает редким (орфанным) заболеванием, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что при прохождении лечения заявительнице по жизненно важным показаниям назначен лекарственный препарат, обеспечение которым осуществляется за государственный счет. Министерством здравоохранения Российской Федерации выдано положительное заключение на приобретение лекарственного препарата необходимого для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям. Несмотря на обращение в региональное министерство здравоохранения Сахалинской области, заявительница не была обеспечена препаратом.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на министерство здравоохранения Сахалинской области обязанности обеспечить пациентку лекарственным препаратом в необходимом объеме. Суд удовлетворил заявленные требования. Во исполнение судебного решения заявитель обеспечена лекарственным препаратом.