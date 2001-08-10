Сахалинца, выращивавшего и продававшего коноплю, отправят в колонию на 11,5 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Охи, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта, в значительном и в крупном размерах) и двух эпизодов преступления, предусмотренного п.«б» ч. 3 ст. 228.1 и одного эпизода преступления по «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах), рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Судом установлено, что в июле 2021 года в квартире знакомого, расположенной в с.Москальво, в которой последний не проживал, подсудимый вырастил наркотикосодержащие растения рода конопля, из которых изготовил наркотическое средство, часть которого дома расфасовал по пакетам и сбыл двух знакомым. Оставшуюся часть наркотического средства мужчина оставил хранить дома.

Действия осужденного пресечены сотрудниками полиции в мае 2022 года.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, учитывая личность подсудимого, приговорил виновного к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Полученные от реализации наркотических средств денежные средства в сумме 40 тыс рублей обращены в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении одного из приобретателей наркотического средства в октябре 2022 года постановлен обвинительный приговор, в отношении второго – уголовное дело находится на рассмотрении в суде.