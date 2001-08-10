Сахалинца за избиение знакомого отправили в колонию на два с половиной года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя областного центра, 2001 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Судом первой инстанции установлено, что 25.10.2021 в ночное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый, находясь в квартире по ул. Есенина, в ходе ссоры с потерпевшим, нанес не менее шести ударов кулаками и ногами по туловищу и лицу потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании осужденный виновным себя по предъявленному обвинению признал.
Государственный обвинитель, основываясь на доказательствах, высказал позицию о доказанности вины, с учетом обстоятельств дела, личности виновного, предложил суду назначить ему наказание в виде реального лишения свободы.
Суд с предложением гособвинителя согласился и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в связи с суровостью назначенного наказания.
Суд апелляционной инстанции, по итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о справедливости назначенного наказания, оставил приговор без изменения, жалобу осужденного без удовлетворения.
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