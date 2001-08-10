Выпивший сахалинец выронил ключи и лишился автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что 15 октября со двора её дома по улице Цапко был похищен внедорожник 2006 года выпуска, принадлежащий её 37-летнему сожителю, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана дежурным экипажам полиции, а также коллегам из Росгвардии, находящимся на маршруте патрулирования. В результате разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем вневедомственной охраны Росгвардии на выезде из города. Стражи правопорядка организовали его преследование, и через считанные минуты фигурант был задержан. Им оказался 19-летний житель Охи, ранее судимый за грабеж. Для правовой оценки действий подозреваемого сотрудники Росгвардии передали водителя полицейским.

Как оказалось, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения возвращался из гостей домой, но по пути следования оступился и упал. В это время к нему подошел фигурант и предложил свою помощь, но мужчина отказался. Со слов подозреваемого, в это время у потерпевшего из кармана выпали ключи от автомобиля. Он подобрал их и поспешил уйти. Позднее злоумышленник стал ходить по району и в каждом дворе проверял, на каком из автомобилей сработает сигнализация. Через некоторое время его попытки разыскать нужное транспортное средство увенчались успехом, он сел за руль и запустил двигатель. Посмотрев, что во внедорожнике почти пустой бак, он поехал на заправочную станцию, где влил топливо на 3500 рублей. По пути следования он позвонил двум своим товарищам, за которыми позже заехал. И уже все вместе они поехали кататься, поспешив покинуть город.

В настоящее время транспортное средство передано законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.