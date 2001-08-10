В Охе автомобиль попал в аварию, а через 40 минут стал причиной еще одного ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11октября 2022 года в 19 часов 50 минут на пересечении ул. Карла Маркса и ул. 50 лет Октября в г. Оха, произошло столкновение автомобилей «TOYOTA RAV4» и «TOYOTA HIACE», рассказали ТИА "Острова" в областной автоинспекции.
В результате данного столкновения автомобиль «TOYOTA HIACE» остановился на своей полосе движения в районе д. 30 по ул. Карла Маркса, что не позволяло дальнейшего движения по полосе других транспортных средств. После чего, в 20 часов 30 минут около д. 30 по ул. Карла Маркса, 59-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA HILUX», двигаясь с востока на запад, нарушил правила объезда стоявшего на полосе движения автомобиля «TOYOTA HIACE» и совершил наезд на находящегося на проезжей части 39-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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