Сахалинка пустили подругу пожить, а та ее обокрала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовские сотрудники уголовного розыска на минувшей неделе задержали гражданку, скрывавшуюся от органов внутренних дел, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Она подозревается в совершении кражи сотового телефона, о чем 45-летняя потерпевшая сообщила в июле в ОМВД России по Тымовскому городскому округу. Заявительница уточнила, что её гаджет пропал при неизвестных ей обстоятельствах.

Полицейские установили, что у потерпевшей временно проживала её подруга, с исчезновением которой пропал и сотовый телефон. Личность гражданки была установлена. Выяснилось, что после кражи она покинула Тымовский район и продолжительное время скрывалась в областном центре. На прошлой неделе оперативники получили информацию, что гражданка прибывает на поезде в Тымовский район, после чего она и была задержана.

Стало известно, что 39-летняя подозреваемая с помощью чужого гаджета перевела себе некоторую сумму денежных средств, а сам аппарат выбросила.

Возбуждено уголовное дело. В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.